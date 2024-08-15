Александр Тыгин: в Татарстане инвестиции в капремонт достигли почти 90 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

С 2008 года в республике отремонтировали 12 тыс. домов

Программа капитального ремонта домов в Татарстане идет уже 16 лет. За этот срок республика получила почти 90 млрд рублей, заявил на сегодняшней пресс-конференции начальник Государственной жилищной инспекции республики Александр Тыгин.

Он указал, что в системе ГИС ЖКХ сегодня числятся 18,1 тыс. домов, и в 12 тыс. из них проводили ремонтные работы:

— Где-то комплексные, где-то отдельный вид, где-то лифты сменили. Но так или иначе эти инвестиции к ним пришли.

В этом году ремонт ведется в 766 домах, сообщил спикер. Сезонные работы планируется закончить к концу августа, а остальные — до января 2025-го.

Как рассказал Тыгин, собственники вложили в капремонт 40 млрд рублей. Оставшаяся сумма поступила из бюджетов трех уровней: федерального, регионального и местного.



В программу капительного ремонта в республике входят 17,6 тыс. домов. Это значит, что все собственники производят накопления, объяснил чиновник. Он добавил: объем накоплений собственников составляет порядка 5 млрд в год.

Госжилиспекция является сторонницей регионального оператора, заявил Тыгин. «У нас программа этого года — 8 млрд, все накопления инвестированы в жилой фонд», — подчеркнул он.

— Накопления специальных счетов все лежат на депозитах в банках и потом инвестируются банками в собственные кредитные вложения. Они никак не связаны с ЖКХ. Это нам кажется совершенно нелогичным, потому что фонды капитального ремонта должны работать на жилой фонд, — сказал глава ГЖИ.



По его словам, активно тратятся средства со спецсчетов — из накопленных 2 млрд рублей половина израсходована собственниками и ТСЖ на разные цели: от капитального ремонта до оплаты юридических услуг.

— На наш взгляд, любое использование средств капитального ремонта на спецсчетах — нарушение закона. Здесь позиция инспекции достаточно принципиальная. Мы пользуемся своим правом обращения в суд. <…> Мы отстаиваем позицию, что средства должны накапливаться и использоваться только в рамках региональной программы, — подчеркнул глава Госжилинспекции.

«Нормативное начисление — это всегда вопросы»

— У нас порядка 12 тыс. домов обслуживаются в «Татэнергосбыте» расчетом. В силу законодательства по итогам в течение года за предыдущий год подлежат перерасчету коммунальные ресурсы, потребленные по общедомовым приборам, с нормативным начислением по квартирам, — рассказал Тыгин.

По его словам, провели перерасчет в 9 тыс. домов на 217 млн рублей.

— Это означает, что кому-то из жильцов, лицевым счетам по каким-то ресурсам средства — плюсовое сальдо, по каким-то — отрицательное сальдо. На общих собраниях мы рекомендуем принимать решение о начислениях по факту. Мы направили во все исполкомы письма и просим именно на общих собраниях жильцов этот вопрос принципиально выносить, чтобы потом не по итогам года производили эти расчеты плюсовые, минусовые, а сразу: месяц закрыли и по факту оплатили, — заявил начальник Госжилинспекции.

Это обеспечит полную прозрачность, уверен он. «Нормативное начисление — это всегда вопросы», — подытожил Тыгин.

На готовность к отопительному сезону проверили 231 дом

Татарстан готовится к началу отопительного сезона. Как сказал Тыгин, на данный момент в республике 75% жилого фонда имеют паспорта готовности. Однако проверку проходят не все.

Посетив 231 дом, заявивший о готовности к зиме, Госжилинспекция вынесла 29 предостережений и 11 протоколов, указал чиновник. В Нурлатском и Бугульминском районах даже обратились в суд за дисквалификацией руководителей, которая может длиться до трех лет.

Напротив, высокую оценку получили Елабуга и Агрыз, где план работы муниципалитета по подготовке к зиме расписан посуточно.



«Контейнерные площадки напоминают горы»

Затронули и проблему вывоза мусора в Татарстане. В неделю инспекция видит около 400 публикаций в соцсетях и обращений с жалобами, поделился Тыгин. И заверил: в большинстве случаев страдают обладатели участков по ИЖС, живущие на подъездах к столице Татарстана и крупнейшим городам республики.

— Любой въезд в Казань — как правило, вы видели, контейнерные площадки напоминают горы, правильно? И это везде вопрос, если мы говорим про ИЖС, работы регионального оператора. Потому что публичный договор о коммунальной услуге подписан жильцом индивидуального дома с региональным оператором, — разъяснил чиновник.

По его словам, в многоквартирных домах ситуация другая. Обращений с жалобами поступает меньше. Получив сообщение о нарушении, Госжилинспекция привлекает к ответственности управляющие компании, выписывая штрафы. Тыгин подчеркнул: инспекция имеет право провести проверку только по обращению гражданина.

— Если в вашем доме вы увидели мусор, зафиксировали на телефон и обратились ко мне — штраф вашей управляющей компании к вечеру будет обеспечен, — заверил он.

Как бороться с дроблением квартир

Другая проблема, актуальная на сегодняшний день, — это переделка многоквартирных квартир в студии. Такие случаи есть, признал Тыгин. В качестве примера привел дома на улице Зур Урам.

Как отметил глава Госжилинспекции, одно из самых частых нарушений, которые допускают при дроблении квартир, — это смещение так называемых мокрых пятен (ванных комнат, туалетов и кухонь). По закону находиться они могут только по стояку друг над другом: кухня над кухней, туалет над туалетом.

Кроме того, изменения несущего конструктива любой квартиры или внешнего фасада здания возможно внести только после общего собрания жильцов. Как правило, при дроблении студий эту норму не соблюдают.

— Такие нарушения являются основанием для обращения в суд о приведении в соответствие. Только судебным решением может быть что-то изменено или возвращено в исходное, — подчеркнул Тыгин.

Обратиться в суд могут управляющая компания или органы местного самоуправления.

Галия Гарифуллина