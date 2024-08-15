В Елабуге появится детский музейный центр с кинозалом и VR-очками

В 2025 году в рамках завершающегося нацпроекта «Культура» на базе Елабужского музея-заповедника откроется детский музейный центр. Он сможет принимать до 500 посетителей в день. Об этом сообщила первый замминистра культуры Татарстана Юлия Адгамова.



Генеральный директор Национального музея Татарстана Алиса Вяткина уточнила, что это будет филиал музея, включающий большой кинозал и лекторий.



— Туда были закуплены VR-очки, компьютеры и многое другое. Детский центр может стать центром культурно-образовательной жизни Елабуги, — рассказала Вяткина.

Алиса Вяткина: «Нацпроект «Культура» сделал музеи Татарстана еще более доступными и современными, что позволило привлечь новых посетителей». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

По словам Алисы Вяткиной, национальный проект «Культура» сделал музеи Татарстана еще более доступными и современными, что позволило привлечь новых посетителей.

— Есть общая тенденция: растет турпоток в Татарстан. Благодаря нацпроекту, мы стали еще лучше оснащены и более доступны. Конечно, от этого к нам растет интерес, и возможность посетить музей появляется у большего числа людей, — заключила она.

Первый замминистра культуры республики также рассказала, что за 5 лет работы нацпроекта число людей, посетивших культурные объекты Татарстана, выросло почти в полтора раза — с 57 до 90 млн человек в год.