За 5 лет посещаемость культурных объектов Татарстана выросла в полтора раза — до 90 млн человек

Фото: Роман Хасаев

За 5 лет работы нацпроекта «Культура» число людей, посетивших культурные объекты Татарстана, выросло почти в полтора раза — с 57 до 90 миллионов человек в год. Об этом рассказала первый замминистра культуры республики Юлия Адгамова.

Она добавила, что, несмотря на окончание реализации проекта, его задачи не исчезнут, а будут интегрированы в другие проекты.

— Проекты будут трансформированы и реализованы в рамках других национальных проектов, — уточнила первый замминистра культуры.

«Драйвером» развития программы стал проект «Пушкинская карта». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Драйвером» развития программы стал проект «Пушкинская карта», по абсолютным показателям реализации которого республика расположилась на четвертом месте.

Татарстан уступил лишь Москве, Санкт-Петербургу и Краснодарскому краю, однако по доле участников регион занял третье место.

Напомним, в начале июня этого года школьники из Татарстана предложили создать аналог «Пушкинской карты» для аренды спортивного инвентаря. Тогда депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон встретился с подростками из «Движения Первых» в казанском лагере «Восток» и рассказал об инициативе «Спортивной карты».

Олег Исаков