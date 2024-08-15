С января по июль Казань посетило 157 тысяч иностранных туристов

Фото: Максим Платонов

С января по июль Казань посетило 157 тысяч иностранных туристов. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 46 тысяч, сообщает пресс-служба мэрии Казани со ссылкой на заявление начальника отдела Управления МВД России по Казани Андрея Шулепова.

Он добавил, что с начала года для работы в Казани от иностранцев поступило почти 61 тыс. заявлений, при общем количестве уведомлений 157 тысяч. Андрей Шулепов рассказал, что обращения от иностранных граждан поступали по разным причинам. Так, 35,5 тыс. человек хотели посетить столицу Татарстана для учебы, 26,5 тыс. — по частным причинам, почти 16 тыс. — для отдыха, 14 тыс. — с деловым визитом.

Представитель надзорного ведомства резюмировал, что с начала года Казань посетили представители 167 стран. Наиболее часто в столицу республики приезжали жители Узбекистана (39 тыс. человек), Туркменистана (17 тыс.), Таджикистана (13 тыс.), Китая (8 тыс.) и Казахстана (5,8 тыс.).

Неделю назад стало известно, что в столице Татарстана за первые шесть месяцев текущего года зафиксирован прирост туризма — +22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным комитета по развитию туризма исполкома Казани, чаще всего в город приезжают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары.

Разиль Самигуллин