Татарстанские школьники предложили создать аналог «Пушкинской карты» для взятия напрокат спортинвентаря

Фото: предоставлено пресс-службой Ильи Вольфсона

Депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон встретился в казанском лагере «Восток» с подростками из «Движения Первых». Они предложили создать «Спортивную карту» по аналогии с «Пушкинской».

— Ребята хотят, чтобы можно было на государственные средства брать напрокат самокаты, велосипеды, лыжи и коньки. Идея на слуху, с ней выступали и коллеги по Правительству, и по Госдуме, надо уточнить, как движется работа в этом направлении, — написал депутат в телеграм-канале.

Идея создать «Спортивную карту» для малообеспеченных и многодетных семей уже озвучивалась в сентябре прошлого года первым зампредом комитета Госдумы по просвещению Яной Лантратовой. Согласно результатам исследования ВОЗ, в России на протяжении 2000—2016 годов наблюдался недостаток физической активности у детей, а статистика Минздрава России зафиксировала шестикратный рост диагноза «ожирение» у подростков за последние 20 лет.

— Решением проблемы могло бы стать создание карты для малообеспеченных и многодетных семей с детьми в возрасте от пяти до 18 лет, предназначенной для приобретения спортивного инвентаря и оплаты спортивных занятий, которая бы функционировала по аналогии с действующей «Пушкинской картой» и пополнялась ежегодно за счет государственных средств, — подчеркнула Лантратова.