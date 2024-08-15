В Казани ожидается кратковременный дождь и до 19 градусов тепла

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Сегодня в Казани ожидается переменная облачность. Днем местами пройдет кратковременный небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем составит от +17 до +19 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр Татарстана.



Ветер северо-западный 5—10 м/с, местами с порывами до 13 м/с.

По республике также прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах с грозой. Ветер северо-западный с порывами до 5—13 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от +15 до +20 градусов.