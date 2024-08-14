Блиновской продлили срок содержания под стражей до 2 февраля

Фото: Максим Платонов

Замоскворецкий суд Москвы продлил срок содержания под стражей Елене Блиновской на шесть месяцев, то есть до 2 февраля 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Ее задержали 27 апреля 2023 года при попытке покинуть Россию. Вину после ужесточения обвинения в окончательной редакции блогер признала частично.



По версии следствия, Блиновская использовала схему дробления бизнеса, занизила свои доходы и не уплатила налоги на добавленную стоимость и доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей за 2019–2021 годы. Суд отправил ее под домашний арест. 15 мая ее супругу Алексею Блиновскому избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий по обвинению в пособничестве уклонению от уплаты налогов. За нарушение ограничений в рамках домашнего ареста 22 января 2024 года суд ужесточил Блиновской меру пресечения и отправил ее в СИЗО.

Рената Валеева