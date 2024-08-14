Защитник УНИКСа Артем Комолов о новом составе клуба: «По именам, безусловно, все выглядит здорово»

Фото: Максим Платонов

Защитник баскетбольного клуба УНИКС Артем Комолов рассказал о новом составе команды и поделился планами на сезон-2024/25.

— Мне пока сложно оценить новый состав УНИКСа. Мы еще ждем возвращения из отпуска большинства наших иностранцев, а также троих россиян из расположения национальной сборной. Для начала нужно всех увидеть. По именам, безусловно, все выглядит здорово, — рассказал защитник.



Комолов подчеркнул, что впереди у казанской команды интересный сезон.

— Я очень позитивно настроен. Так же, как в прошедшем чемпионате, все стремятся завоевать главный трофей. Мы планируем планомерно идти к чемпионству, шаг за шагом, от игры к игре, — сказал он.

Напомним, летняя трансферная кампания УНИКСа практически завершена. Об этом сообщил президент казанского клуба Евгений Богачев.

Рената Валеева