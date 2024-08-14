Ипотечное кредитование в Татарстане снизилось на 74% за месяц

Фото: Динар Фатыхов

В июле этого года в Татарстане выдали всего 2,3 тыс. ипотечных кредитов на сумму 8,7 млрд рублей, что на 74% меньше, чем в июне. Причиной резкого спада стала отмена программ с господдержкой, которые стали более адресными и доступными для меньшего числа заемщиков.

Несмотря на падение, Татарстан по-прежнему входит в топ-5 регионов по объему выданных ипотечных кредитов. Средний размер кредита в июле составил 3,7 млн рублей.

По мнению генерального директора Объединенного кредитного бюро (ОКН) Михаила Алексина, рост ключевой ставки до 18% годовых в конце июля окончательно сделал условия по обычной ипотеке без господдержки недоступными для многих.



Напомним, что предприниматели Татарстана получили более 362 млн рублей в виде микрозаймов через Цифровую платформу МСП.РФ, что позволило республике войти в пятерку лидеров по объему микрокредитования среди регионов России.



Анастасия Фартыгина