Татарстан вошел в топ-5 по объему микрокредитования бизнеса

Фото: Динар Фатыхов

Предприниматели Татарстана получили более 362 млн рублей в виде микрозаймов через Цифровую платформу МСП.РФ, что позволило республике войти в пятерку лидеров по объему микрокредитования среди регионов России.

С начала года более 3 тыс. малых и средних предприятий получили 7,3 млрд рублей в виде микрозаймов через специальный сервис на платформе малого и среднего предпринимательства.

Средняя ставка микрозаймов составила 7,3%, что значительно ниже банковских ставок, размер микрозайма составил 2,4 млн рублей, а срок кредитования — 2,6 года.

Большая часть микрозаймов, выданных через платформу, была предоставлена микропредприятиям, которым традиционно сложнее всего привлечь финансирование. Основными получателями средств стали предприятия сферы торговли (1,6 млрд рублей), услуг (1,5 млрд) и производства (0,8 млрд рублей).

Среди лидеров по объему микрокредитования также значатся Иркутская область (497 млн рублей), Удмуртская Республика (411 млн), Чувашская Республика (397 млн) и Республика Крым (354 млн рублей).

Напомним, в ноябре 2023 года средний размер микрозайма в Татарстане сократился по сравнению с октябрем на 1,1% и составил 9,42 тыс. рублей. С этим показателем республика заняла 8-е место среди 30 российских регионов-лидеров России.

Анастасия Фартыгина