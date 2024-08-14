Маршрут в казанском «Ночном велофесте» сократили на 1 км

Фото: Максим Платонов

Исполком Казани внесет изменения в постановление о проведении «Ночного Велофеста», которые касаются маршрута велоколонны и временного ограничения движения транспорта. Соответствующее постановление находится на антикоррупционной экспертизе.

«Велофест» может пройти по сокращенному маршруту, на 1 км короче (с 14,1 км до 13,1 км), чем изначально планировалось. Перекрытие дорожного движения начинается с 17:30. Само мероприятие запланировано в 20:00, ход колонны же стартует с 22:00.

Мероприятие «Ночной велофест» проводится в целях привлечения населения к занятиям физкультурой и спортом в Казани. В связи с этим исполком города вводит временные ограничения движения транспорта.



Анастасия Фартыгина