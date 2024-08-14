Росприроднадзор выявил более тысячи нарушений на золотодобывающих месторождениях

Фото: Динар Фатыхов

Росприроднадзор выявил более 1,2 тыс. нарушений на 86 месторождениях. О результатах проверок золотодобывающих предприятий за последние 2,5 месяца в своем телеграм-канале сообщила глава ведомства Светлана Радионова.

Нарушения касаются проектных решений, учета добываемого полезного ископаемого и состояния гидротехнических сооружений. В некоторых случаях добыча золота ведется с отклонениями от норм в границах населенных пунктов.

По итогам проверок выданы предписания об устранении нарушений, к виновным применяются меры административного воздействия. По 11 участкам недр материалы переданы в Роснедра для принятия решения об ограничении прав добычи золота.

Напомним, в 2023 году закупки золота центробанками составили рекордные 1 030 тонн, что на 183 тонны больше, чем годом ранее.



Рената Валеева