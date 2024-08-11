Центробанки мира активно покупают золото: мировой спрос на драгоценный металл достиг исторического пика

Фото: Динар Фатыхов

Центральные банки разных стран диверсифицируют свои резервы, отказываясь от доллара и юаня в пользу золота. Об этом сообщает японский источник Nikkei Asia со ссылкой на данные МВФ.

Доля доллара в мировых валютных резервах опустилась до исторического минимума в 58,9%, а доля юаня — до 2,2%. В 2023 году закупки золота центробанками составили рекордные 1 030 тонн, что на 183 тонны больше, чем годом ранее.

Рост спроса на золото связан с геополитической нестабильностью и экономической турбулентностью. Золото рассматривается как защитный актив, и его потребление достигло рекордных показателей.

— Центробанки диверсифицируют свои резервы в сторону золота для поддержания их стоимости на фоне ослабления доллара и юаня, — отмечают эксперты.

Напомним, что на 1 августа золотые резервы России достигли $179,5 млрд — доля в международных активах достигла отметки в 29,8%.