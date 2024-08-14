«Рубин» и «Зенит» объявили составы на матч Кубка России в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Зенита» на матч второго тура группы D в Кубке России по футболу. Соответствующая информация опубликована пресс-службами клубов.

Тренерский штаб «Рубина» выставил на игру следующий состав: Нигматуллин — Ломовицкий, Ашурматов, Грицаенко, Нижегородов — Зотов, Иванов, Рахмоналиев — Вада, Шабанхаджай, Кузнецов.

В «Зените» решили выпустить следующих игроков: Адамов — Горшков, Родригао, Нино, Волков — Ерохин, Васильев, Клаудиньо, Мантуан, Артур — Сергеев.

Лучший бомбардир текущего чемпионата РПЛ Максим Глушенков остался в числе запасных «Зенита». А вот лидер атак «Рубина» Мирлинд Даку не был заявлен на игру.

Встреча состоится на стадионе «Ак Барс Арена», начало игры — в 17.15 по мск. Прямую трансляцию матча покажет телеканал «Матч ТВ».

Ранее команды встречались в рамках 2-го тура чемпионата РПЛ. Тогда «Зенит» разгромил «Рубин» в Казани со счетом 4:0. Голами в составе питерцев отметились Глушенков, Кассьерра, Педро и Изидор.