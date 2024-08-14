Депутат Госдумы: «Ускорители» работы YouTube на деле — это не более чем обычная уловка мошенников»

Фото: Мария Зверева

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин прокомментировал заявления о росте спроса россиян на «ускорители» после замедления YouTube. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале.

— «Ускорители» работы YouTube на деле — это не более чем обычная уловка мошенников, которые стремятся любыми способами завладеть данными граждан, — заявил депутат.

По информации СМИ, россияне стали чаще использовать приложения для обхода замедления работы YouTube — спрос на них увеличился примерно на 30% после сбоя видеохостинга.

Напомним, руководитель департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров прокомментировал сообщения о том, что в России наблюдаются проблемы с работой видеохостинга YouTube. Они начались еще неделю назад — 2 августа более 15 тыс. человек пожаловались на проблемы с загрузкой видео.

Дарья Пузикова