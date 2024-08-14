Татарстанская авиакомпания сокращает полетную программу из Перми

Фото: Максим Платонов

Татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» сокращает полетную программу из Перми. С 10 августа перевозчик прекратил полеты в Ярославль, а с 1 сентября завершит в Нижний Новгород и Барнаул.

Компания объяснила свое решение низкой загруженностью рейсов. Министерство транспорта Пермского края ведет переговоры с авиакомпанией о продолжении полетов, сообщает «Коммерсантъ».

«ЮВТ Аэро» продолжит выполнять рейсы из Перми в Казань, Самару и Усинск. Рейсы в Усинск субсидируются из бюджетов Республики Коми и Пермского края, каждый регион компенсирует 25% их стоимости. Полеты в Казань и Самару софинансируются по похожей схеме, но каждый из регионов субсидирует уже по 30,5%.



Напомним, что с 28 сентября авиакомпания China Eastern Airlines начнет выполнять прямые рейсы между Казанью и Шанхаем три раза в неделю. Это станет третьим направлением в Россию для крупнейшего китайского перевозчика



Анастасия Фартыгина