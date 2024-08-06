С 28 сентября из Казани начинают летать прямые рейсы в Шанхай

Фото: Максим Платонов

С 28 сентября авиакомпания China Eastern Airlines начнет выполнять прямые рейсы между Казанью и Шанхаем три раза в неделю. Это станет третьим направлением в Россию для этого крупнейшего китайского перевозчика.

Рейсы будут выполняться на комфортабельных широкофюзеляжных Airbus A330, вмещающих 264 пассажира.

Заместитель премьер-министра республики Олег Коробченко отметил, что развитие нового направления имеет важное значение для увеличения туристического потока между двумя странами. Он выразил надежду, что успешный запуск рейсов в Шанхай откроет путь для создания новых прямых авиасообщений с Пекином и другими крупными городами Китая.

Напомним, что между Казанью и Ереваном с 9 августа запустят новые авиарейсы, сообщает пресс-служба мэрии Казани.



Анастасия Фартыгина