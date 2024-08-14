«Магнитка» объявила о расставании с сыном Даниса Зарипова

Фото: Динар Фатыхов

Просмотровый контракт нападающего Артура Зарипова с «Магниткой» продлен не будет. Об этом сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.

Сын экс-капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова находился в «Магнитке» на просмотровом контракте с июля нынешнего года.

Помимо Зарипова уральский клуб также расстается с Ярославом Емелиным, Ильей Параниным и Данилом Ганиным. Все четверо находились на просмотре.

21-летний сын Зарипова прошлый сезон провел в системе «Ак Барса». Артур Зарипов выступал за казанский «Барс» в ВХЛ, где сыграл 8 матчей и не набрал результативных баллов. Чаще всего нападающий выступал в МХЛ. За три сезона форвард отметился 11 (7+4) очками в 71 матче лиги.

Напомним, Данис Зарипов объявил о завершении игровой карьеры весной 2023 года. На счету экс-капитана «Ак Барса» три титула чемпиона мира и пять Кубков Гагарина.

ХК «Магнитка» была создана летом 2024 года в качестве фарм-клуба магнитогорского «Металлурга», выступающего в КХЛ. Новый клуб будет участвовать в чемпионате ВХЛ с сезона-2024/25.

Зульфат Шафигуллин