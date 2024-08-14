За минувшие сутки российские пожарные потушили 28 лесных пожаров в 11 регионах страны

За прошедшие сутки лесопожарные службы и привлеченные лица потушили 28 лесных пожаров в 11 регионах России, сообщает пресс-служба Федеральной «Авиалесоохраны».



Однако на данный момент проводятся работы по тушению 189 лесных пожаров в девяти регионах страны.

На данный момент режим чрезвычайной ситуации введен в пяти регионах, а особый противопожарный режим действует в 58 субъектах. взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

В ликвидации пожаров задействованы 3 551 человек, 378 единиц техники и 29 воздушных судов. Кроме того, за ситуацией наблюдают 46 воздушных судов, которые проводят авиационный мониторинг.

Для помощи регионам в стабилизации лесопожарной обстановки на территории Забайкальского края, республик Саха (Якутия), Тыва привлечено 1 073 работника Федеральной «Авиалесоохраны» и спецучреждений по охране лесов регионов.

Олег Исаков