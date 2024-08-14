Сегодня в Казани ожидается облачная погода — днем пройдет слабый дождь

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Сегодня в Казани прогнозируется переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем составит от +18 до +20 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр Татарстана.



Ветер северо-западный 6—11 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

По республике также ожидается небольшой дождь, в отдельных районах с грозой. Ветер северо-западный с порывами до 7—12 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от +16 до +21 градуса.