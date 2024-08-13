В Казани задержали водителя BMW, который превысил уровень шума выхлопной системы

Фото: Динар Фатыхов

Вчера сотрудники ГИБДД Казани задержали автомобиль BMW. Им управлял 26-летний местный житель, который превысил допустимый уровень шума выхлопной системы. При проверке сотрудники выяснили, что мужчина уже привлекался за подобное нарушение.

Ему было выдано требование о прекращении противоправных действий. У него изъяли свидетельство о регистрации транспортного средства и госзнаки.

На него составлены три административных материала: по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ (техническая неисправность), по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ (транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке) и по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции).

Водитель был доставлен в территориальный отдел полиции, где суд принял решение об аресте мужчины на 5 суток.

Напомним, вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков предложил не штрафовать водителей, у которых нет при себе водительского удостоверения. По его мнению, это избыточная мера, поскольку сотрудники ГИБДД могут проверить наличие прав в государственной информационной системе.