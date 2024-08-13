В Госдуме предложили отменить штрафы за забытые дома водительские права

Фото: Максим Платонов

Вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков предложил не штрафовать водителей, у которых нет при себе водительского удостоверения. По его мнению, это избыточная мера, поскольку сотрудники ГИБДД могут проверить наличие прав в государственной информационной системе, пишет ТАСС.

Законопроект предполагает отмену административной ответственности для россиян за отсутствие действующих регистрационных документов на транспортное средство при управлении им. Это касается тех случаев, когда соответствующие документы присутствуют в электронном виде на «Госуслуги авто». Также предлагается ввести запрет на задержание автомобиля, если у водителя есть регистрационные документы в электронном виде.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что с ноября 2022 года в приложении «Госуслуги Авто» появилась электронная версия водительского удостоверения и цифровая копия СТС. При этом, несмотря на цифровизацию процедуры проверки наличия водительского удостоверения, управление транспортным средством без соответствующих документов влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

Верховный суд России установил, что водительские права не являются удостоверением личности и не могут считаться заменой паспорту. В этой связи административная ответственность за отсутствие документов при наличии их электронных версий представляется избыточной.

Напомним, президент Союза транспортников России и депутат Госдумы Виталий Ефимов поддержал инициативу закрыть законодательную лазейку. Она позволяет некоторым водителям получать права на управление снегоходами, квадроциклами и трициклами с мотоциклетным рулем без обучения и экзаменов.

Рената Валеева