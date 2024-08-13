Google отключит сервис BigQuery в России с 9 сентября

С 9 сентября Google отключает в России свой сервис для обработки больших объемов данных — BigQuery. При этом облачные сервисы компании, такие как Google Workspace и Google Cloud, продолжат работать. Об этом в телеграм-канале сообщила российская IT-компания Softline, специализирующаяся на поставках решений для бизнеса. Она ссылается на уведомления, полученные российскими пользователями BigQuery от Google.

Напомним, сервис Google полностью отключил монетизацию для российских блогеров на площадке YouTube. Теперь контентмейкеры не смогут получать доход даже с тех реклам, которые посмотрели иностранные подписчики, данная ситуация возникла из-за закрытия доступа к AdSense.