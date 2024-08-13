«Важно общаться с избирателями глаза в глаза»: в Зеленодольске прошел День избирателя

Фото: Максим Платонов

В Зеленодольске в рамках проекта «Дни избирателя» состоялась встреча председателя Центризбиркома (ЦИК) Татарстана Андрея Кондратьева с жителями города. В ходе мероприятия была презентована программа информирования о выборах «ИнформУИК», которая стартует 15 августа и позволит избирателям получить ответы на вопросы о выборах.

— Мы обновили большую программу по информированию граждан о выборах. На улицах городов и районов Татарстана, в местах большого скопления граждан мы размещаем специальные информационные точки с символикой Единого дня голосования. Члены избирательных комиссий будут рассказывать избирателям о выборах 8 сентября, предоставлять информацию о Едином дне голосования, раздавать информационные буклеты. Такая работа — важный стандарт избирательной системы Татарстана, открытых и легитимных выборов, — сообщил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

Встреча с молодежью Зеленодольского района прошла в Молодежном центре «Порт». Участники обсудили деятельность местного клуба молодых избирателей и важность использования права голосовать.

В завершении мероприятия глава ЦИКа вручил приглашения на выборы впервые голосующим жителям Зеленодольского района и призвал всех жителей республики принять активное участие в Едином дне голосования 8 сентября.

— Мы искренне считаем, что такие встречи имеют большое значение. Важно общаться с избирателями глаза в глаза, рассказывать о выборах честно и открыто, видеть искренний интерес к тому, как организуются выборы в Татарстане. Дни избирателей — это очень полезный, эффективный проект, мы обязательно его продолжим!, — отметил Андрей Кондратьев.

Анастасия Фартыгина