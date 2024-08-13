Фамейе вернулся в общую группу «Рубина» перед матчем с «Зенитом» в Кубке России
Нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе вернулся в общую тренировочную группу команды. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.
— Жорик вернулся, Жорика поставим в коридор. Сегодняшняя тренировка началась с коридора для Джоэля Фамейе, который приступил к тренировкам в общей группе, — говорится в заявлении.
Возвращение Фамейе состоялось в преддверии матча «Рубина» в Кубке России против «Зенита». О возможном участии нападающего в предстоящей игре не сообщается.
Матч между «Рубином» и «Зенитом» в рамках Кубка России состоится 14 августа в Казани в 17.15.
Фамейе вторую часть прошлого сезона провел в «Балтике», в которой сыграл всего 3 игры и забил 1 гол. В апреле форвард, арендованный у «Рубина», получил травму и с тех пор восстанавливался от повреждения.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.