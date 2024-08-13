Футболист «Рубина» Иванов сравнил Глушенкова и Месси

Фото: Максим Платонов

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов сравнил хавбека «Зенита» Максима Глушенкова с игроком сборной Аргентины Лионелем Месси. Завтра казанцам предстоит сыграть против питерской команды в рамках Кубка России.

— Против каждого футболиста можно найти способы его остановить. И Месси когда‑то приезжал в Казань и ничего не смог сделать. При определенной тактике и подходе это возможно. У нас уже было много разных Месси. Это Глушенков — первый и единственный, — сказал полузащитник «Рубина».

Отметим, что Месси дважды приезжал в Казань на игру с «Рубином» в составе испанской «Барселоны». Всего аргентинец провел четыре матча против казанцев в Лиге чемпионов, в которых ни разу не смог отличиться.

«Рубин» является единственным в мире клубом, с которым Месси встречался более одного раза и не отметился результативным действием.

Матч Кубка России против «Зенита» пройдет в Казани 14 августа в 17.15 по мск. Ранее команды встречались в рамках РПЛ, где питерцы в гостях разгромили «Рубин» со счетом 4:0.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Глушенков забил 7 голов в 4 турах чемпионата.

Зульфат Шафигуллин