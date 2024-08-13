Таганский суд Москвы оштрафовал «Википедию» за отказ удалить запрещенную информацию

Фото: Мария Зверева

Таганский суд Москвы признал компанию Wikimedia Foundation, которой принадлежит «Википедия», виновной в административном правонарушении и назначил штраф в размере 4 млн рублей.

Причиной для судебного решения стал отказ Wikimedia удалить контент, запрещенный на территории России, передает ТАСС.

Компания признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ — «Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством России».

Напомним, что ранее Таганский суд по той же причине оштрафовал Telegram.