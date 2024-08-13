Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 4 млн за отказ удалить запрещенный контент
Таганский районный суд Москвы вынес решение о наложении штрафа на компанию Telegram Messenger Inc. за неисполнение требований Роскомнадзора об удалении запрещенного контента. Сумма штрафа составила 4 млн рублей.
Согласно части 2 статьи 13.41 КоАП РФ, за подобное правонарушение предусмотрен штраф.
По данным РИА «Новости», причиной для составления протокола в отношении компании стало то, что Telegram не удалил фейковую информацию о действиях российской армии в зоне специальной военной операции.
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