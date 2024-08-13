Валиуллин не подтвердил слухи о назначении Билялетдинова советником в «Ак Барс»

Фото: Максим Платонов

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин опроверг слухи о назначении Зинэтулы Билялетдинова советником. Бывший главный тренер казанцев пока не имеет должности в структуре клуба.

— Время покажет, пока у него нет должности в клубе. Все может быть, — подчеркнул Валиуллин в беседе со «Спорт-Экспресс».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также функционер отметил, что Билялетдинов не участвовал в комплектовании нынешнего состава «Ак Барса». Все новички обсуждались с главным тренером Анваром Гатиятулиным.



Накануне «Ак Барс» обыграл «Куньлунь» со счетом 4:3 во второй контрольной игре предсезонки.

Напомним, Билялетдинов уже занимал пост советника в клубной структуре «Ак Барса» в начале сезона-2022/23. После увольнения Олега Знарка специалист занял должность главного тренера казанской команды.