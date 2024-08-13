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Госалкогольинспекция Татарстана выпустит 210 тыс. буклетов о правах потребителей

13:07, 13.08.2024
Госалкогольинспекция Татарстана выпустит 210 тыс. буклетов о правах потребителей
Фото: Динар Фатыхов

Госалкогольинспекция Татарстан выпустит 210 тыс. информационных буклетов о защите прав потребителей. Госкомитет республики по закупкам провел соответствующий тендер на сумму 690,7 тыс. рублей.

Буклеты будут изданы на русском и татарском языках, включать информацию о возврате некачественных товаров, составлении претензий и действиях при продаже просроченного товара. Доступ к информационным видео будет обеспечен через QR-коды.

Семь видов буклетов планируют выпустить до 18 октября текущего года.

Подчеркнем, что семь из 10 жителей Казани одобрили идею раздачи пенсионерам и малоимущим товаров с истекающим сроком годности. С такой инициативой выступили сотрудники Финансового университета. Они предлагают создать в магазинах «социальные полки» с продуктами, срок годности которых скоро истекает.

Анастасия Фартыгина

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