В Госдуму внесли законопроект о распространении действия полиса ОСАГО на территорию Беларуси

Фото: Динар Фатыхов

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому действие полиса ОСАГО будет распространяться на территорию Беларуси. Документ уже размещен в электронной базе данных Думы.

По словам премьер-министра страны Михаила Мишустина, действие страхового полиса в другой стране начнется с 1 октября 2024 года.

Сообщается, что компенсации за автодорожные происшествия уже будут включаться в существующую страховку, но при этом сохранится возможность использования электронного документа, поэтому бумажный полис возить с собой будет необязательно.

Законопроект предусматривает создание единой системы ОСАГО транспортных средств в рамках Союзного государства. Правом на заключение договора в рамках этой системы смогут воспользоваться исключительно страховщики с местом постоянного нахождения в России или Беларуси. Авто должно быть зарегистрировано на территории Союзного государства.

Оператор автоматизированной информационной системы страхования будет обмениваться сведениями (в том числе персональными данными) о договорах страхования с сотрудниками органов внутренних дел, таможенных органов и профессиональным объединением страховщиков. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, для контроля над страховыми договорами и предотвращения мошенничества при пересечении водителями границы России оператор автоматизированной системы страхования будет обмениваться информацией (включая персональные данные) о страховых договорах с сотрудниками органов внутренних дел, таможенными органами и профессиональным объединением страховщиков.

Это также касается информации о выплатах страхового возмещения по договорам ОСАГО за ущерб, причиненный жизни, здоровью и имуществу участников дорожно-транспортных происшествий.

Олег Исаков