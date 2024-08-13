Штрафы за превышение уровня шума на дорогах могут повысить в 50 раз

Фото: Максим Платонов

В России предложили увеличить с 500 рублей до 25 тыс. рублей штраф за превышение водителями автомобилей и мотоциклов уровня шума в 96 децибел на дорогах. С данной инициативой выступил кандидат в депутаты в Мосгордуму 8 созыва от ЛДПР Роман Крастелев, сообщает РИА «Новости».

— До недавнего времени бороться со слишком «шумными» авто- и мотовладельцами было сложно технически. Не было необходимой аппаратуры, которая делала бы замеры и выделяла слишком громкое транспортное средство в потоке машин. К счастью, сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. В Москве уже появился экспериментальный комплекс для измерения шума проезжающего транспорта, были сделаны первые замеры на Чистопрудном бульваре. Таким образом, у технической стороны вопроса появилось решение, — заявил Роман Крастелев.

Он добавил, что в настоящее время предстоит разобраться в правовых моментах, а именно в сертификации камер фиксации, разработке методики замера, определении степени ответственности для нарушителей и внести изменения в законодательство.

В мае сотрудники Госавтоинспекции Казани провели рейд, направленный на предупреждение нарушений ПДД водителями мотоциклов. В ходе рейда инспекторы использовали шумомеры для проверки уровня шума, производимого транспортными средствами. В случае превышения допустимого уровня шума нарушителей ждала ответственность в соответствии со статьей 8.23 КоАП России.

Разиль Самигуллин