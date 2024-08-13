В России только 28% школьников имеют возможность отдохнуть в детских лагерях

Фото: Максим Платонов

В России только 28% школьников имеют возможность отдохнуть в детских лагерях. Для решения данной проблемы вчера на расширенном совете Госдумы представители правительства рассмотрели вопросы организации детского отдыха. Об этом в своих социальных сетях сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Он добавил, что решением проблем организации детского отдыха занимаются на местном, региональном, федеральном уровнях. Председатель Госдумы рассказал, что основными проблемами поездки детей на оздоровительные смены являются высокая стоимость путевок, материальная база, в большинстве случаев требующая ремонта и реконструкции, вопросы к приготовлению пищи, дефицит медицинских кадров и подготовка воспитателей и вожатых.

Вячеслав Володин рассказал, что обсуждение данной проблемы будет продолжено осенью в рамках «правительственного часа» на заседании Госдумы. Он резюмировал, что в настоящий момент нужно найти решение конкретных проблем, создать систему в организации детского отдыха и принять закон в данной сфере.

Вчера стало известно, что Кабмин Татарстана утвердит порядок признания территорий лечебно-оздоровительными местностями или курортом регионального значения. Новое постановление вступит в силу с 1 сентября этого года. Согласно ему, территория может быть признана местом отдыха при соблюдении нескольких условий.

Разиль Самигуллин