В Татарстане утвердят порядок признания лечебно-оздоровительных территорий и курортов

Фото: Максим Платонов

Кабмин Татарстана утвердит порядок признания территорий лечебно-оздоровительными местностями или курортом регионального значения. Новое постановление вступит в силу с 1 сентября этого года. Сейчас проект находится на антикоррупционной экспертизе.

Согласно документу, территория может быть признана лечебно-оздоровительной местностью или курортом регионального значения, если:

располагает природными лечебными ресурсами, например, минеральными водами, лечебными грязями, лечебным климатом, лесами;

соответствует определенным критериям, установленным постановлением, например, наличие санаторно-курортных организаций, соответствие границ определенным требованиям;

проходит комплексную экспертизу, включающую в себя анализ специальных курортологических, гидрогеологических и других исследований, а также оценку соответствия территории требованиям.

Для подготовки решения Минздрав Татарстана отправляет документы в Фонд пространственных данных для определения границ территории. После этого информация направляется в Министерство экологии, которое анализирует исследования и направляет заключение на рассмотрение экспертного совета.

Если заключение положительное, готовится проект решения, согласовывается с местным самоуправлением и Кабинетом министров. Затем территория признается лечебно-оздоровительной местностью.

Напомним, в июне стало известно, что после воссоединения Крыма с Россией Международный детский центр «Артек» принял более 300 тысяч детей. Также к 100-летнему юбилею Международного детского центра, который будут отмечать в 2025 году, планируется открыть новый лагерь «Солнечный». Это позволит увеличить количество отдыхающих детей до 65 тысяч в год.



Дарья Пузикова