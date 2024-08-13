Казань примет первые Юношеские исламские игры в 2025 году

Фото: Динар Фатыхов

Первые Юношеские исламские игры пройдут в Казани в 2025 году. Об этом стало известно после встречи муфтия шейха Равиля Гайнутдина с председателем Олимпийского совета Татарстана Маратом Бариевым, сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман.



Бариев, один из идеологов и организаторов Универсиады в Казани, сейчас занимается подготовкой игр. Гайнутдин, который еще два года назад поддержал проведение соревнований в столице Татарстана, на встрече подтвердил готовность помочь в их организации.

Юношеские исламские игры — это международные мультиспортивные соревнования, в которых примут участие спортсмены 14—16 лет из стран Организации исламского сотрудничества. В программе запланирован 21 вид спорта.

Анастасия Фартыгина