В Татарстане прошло слушание по делу о гибели четырех детей при пожаре

Фото: Ирина Плотникова

В Верховном суде Татарстана состоялось предварительное слушание по резонансному делу о гибели детей при пожаре, рассказали «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. На заседании появилась подозреваемая Эльмира Гарданова в сопровождении адвоката. Журналисты республики ждали их появления, чтобы получить комментарии. Однако подозреваемая и ее защита отказались их давать, попросив дать им возможность провести процесс.

По данным следствия, год назад при пожаре погибли четверо детей подозреваемой, а также супруг и брат женщины. Соседи рассказали, что дом вспыхнул так быстро, что шансов выбраться и выжить не было даже тогда, когда дверь открыла мать, а отец пришел из огорода, пытаясь спасти детей. Когда пожар потушили, на пепелище обнаружили тела всех детей и троих взрослых. В живых осталась только Гарданова, которая в этот момент находилась во дворе.

Расследование шло больше года. Сначала возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Уже потом Гарданову обвинили в убийстве и умышленном уничтожении имущества. Все это время она находилась под подпиской о невыезде. Сегодня эту меру пресечения в суде продлили. Следующее заседание состоится 10 сентября с участием присяжных.