В Нижнекамском районе Татарстана назначен новый начальник управления МВД

Фото: Максим Платонов

Замминистра внутренних дел по Татарстану генерал-майор полиции Алексей Завгороднев представил личному составу управления МВД России по Нижнекамскому району нового начальника — полковника полиции Руслана Бадретдинова. До этого он занимал должность начальника отдела МВД России по Лениногорскому району.



Руслан Бадретдинов родился в Набережных Челнах. В 2004 году окончил Казанский юридический институт МВД России. Службу в органах внутренних дел начинал в оперативных подразделениях МВД по Татарстану. В 2008 году был переведен в УВД Набережных Челнов, где дослужился до должности замначальника управления МВД России — начальника полиции управления МВД России по г. Набережные Челны.

Возглавлял отделы полиции Менделеевского и Лениногорского районов республики. Награжден медалью МВД России «За отличие в службе» трех степеней.