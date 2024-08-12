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Банк России опубликовал курс валют с 13 августа

17:13, 12.08.2024
Банк России опубликовал курс валют с 13 августа
Фото: Сейтумерова Анна

Банк России опубликовал официальный курс валют со вторника, 13 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.

Цена юаня понизилась на 0,03 рубля, доллар поднялся в цене на 1,96 рубля, евро подорожал на 1,5 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 11,86 рубля;
  • доллар — 89,95 рубля;
  • евро — 96,69 рубля.

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