Банк России опубликовал курс валют с 13 августа
Банк России опубликовал официальный курс валют со вторника, 13 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.
Цена юаня понизилась на 0,03 рубля, доллар поднялся в цене на 1,96 рубля, евро подорожал на 1,5 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 11,86 рубля;
- доллар — 89,95 рубля;
- евро — 96,69 рубля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.