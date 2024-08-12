В Татарстане будет реализован лесоклиматический проект на 50 тыс. углеродных единиц

Фото: Максим Платонов

ПАО «СИБУР Холдинг» зарегистрировало в реестре углеродных единиц климатический проект по высадке насаждений с углеродопоглощающей способностью. Проект будет реализован на территории Татарстана, Нижегородской и Тюменской областей, пишет «Интерфакс».

По результатам проекта будет выпущено 49 тысяч 394 углеродные единицы. Сроки реализации — с 16 сентября 2022 по 16 сентября 2062 года.

Специалисты подготовили почву на участках, не занятых лесной растительностью, а также пострадавших от лесных пожаров, и вместе с волонтерами высадили саженцы древесных культур, соответствующих местности. Общая площадь высадок в рамках проекта составила 198 га. На всей площади проводятся мероприятия по уходу за деревьями.

Всего в реестре углеродных единиц сейчас зарегистрировано 33 проекта, предполагающих выпуск порядка 80,97 млн УЕ.

Рената Валеева