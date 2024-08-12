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В Казани запустят бесплатные шаттлы для гостей гастрофестиваля

13:41, 12.08.2024
В Казани запустят бесплатные шаттлы для гостей гастрофестиваля
Фото: Мария Зверева

В день проведения «Гастрофеста на Лебяжьем», 25 августа, в Казани запустят бесплатные шаттлы для гостей фестиваля. Транспорт будет курсировать от остановки «Рэмплер» до озера Лебяжье, обеспечивая комфортный транспортный доступ к месту проведения мероприятия.

Также для гостей фестиваля увеличат интенсивность движения автобусов по маршрутам №36, 36а, 46, 72, 116.

Для владельцев личного автотранспорта организуют парковочные места, а любители пеших прогулок смогут пройти до «Гастрофеста» от остановки «Лебяжье» по специально установленным указателям.

Напомним, что в прошлом году гастрофестиваль посетили более 10 тыс. человек. Согласно контракту, власти рассчитывали, что мероприятие посетят как минимум 20 тыс. гостей.

Анастасия Фартыгина

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