Гастрофестиваль на озере Лебяжьем в Казани посетили свыше 10 тысяч человек — ожидалось в два раза больше

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На гастрономический фестиваль в лесопарковой зоне озера Лебяжье в Казани пришли больше 10 тысяч человек. Об этом в своем telegram-канале написал глава администрации Кировского и Московского районов города Сергей Миронов.

— Спасибо нашим руководителям и предприятиям за поддержку, предпринимателям за качественную кухню, артистам за настроение! Несмотря на дождливую погоду мероприятие посетили более 10 тысяч человек, — сообщил он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, согласно контракту, власти рассчитывали, что фестиваль посетят как минимум 20 тысяч гостей. Мероприятие прошло в субботу, 26 августа. Перед зрителями выступили российский музыкант и бывший солист рок-группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец и группа Drummatix.

Напомним, организация и проведение гастрономического фестиваля в лесопарковой зоне озера Лебяжье обошлись бюджету Казани в 4,5 млн рублей. Сумма контракта оказалась на 21%, или почти на 1,2 млн, рублей меньше начальной цены.

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Айрат Назипов