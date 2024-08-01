Пользователи по всей России сообщили о сбоях в работе видеохостинга YouTube

Фото: скриншот realnoevremya.ru

Пользователи по всей России сообщили о сбоях в работе видеохостинга YouTube. Среди проблем в работе сервиса — качество и время загрузки видео, сообщает ТАСС.

Функционал платформы может быть недоступен как на компьютерах, так и на телефонах.

Замедление работы видеохостинга Youtube не повлияло на его посещаемость. С 22 по 28 июля сервисом воспользовались 82,5 млн человек старше 4 лет.

Разиль Самигуллин