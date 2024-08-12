Компания «Татнефть» начала серийное производство шин в Казахстане
Компания «Татнефть» начала серийное производство шин в Казахстане. Оно организовано в городе Сарань на недавно построенном шинном заводе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы шинного дивизиона компании Андрея Пантюхова.
Он добавил, что в начале лета было запущено серийное производство летних автомобильных шин, а уже в середине июля произошла первая их отгрузка. Продажа данных шин будет реализовываться в дилерских центрах в Казахстане и в России.
Напомним, 13 августа совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина обсудит размер дивидендов по результатам шести месяцев 2024 года и порядок их выплаты.
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