Компания «Татнефть» начала серийное производство шин в Казахстане

Фото: Максим Платонов

Компания «Татнефть» начала серийное производство шин в Казахстане. Оно организовано в городе Сарань на недавно построенном шинном заводе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы шинного дивизиона компании Андрея Пантюхова.

Он добавил, что в начале лета было запущено серийное производство летних автомобильных шин, а уже в середине июля произошла первая их отгрузка. Продажа данных шин будет реализовываться в дилерских центрах в Казахстане и в России.

Напомним, 13 августа совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина обсудит размер дивидендов по результатам шести месяцев 2024 года и порядок их выплаты.

Разиль Самигуллин