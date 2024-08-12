В первом полугодии 2024 года более 2 тысяч новых бизнесов было запущено в Татарстане
В первом полугодии 2024 года более 2 тысяч новых бизнесов было запущено в Татарстане, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По данным «Деловой среды» (дочерняя компания Сбера), в 2024 году жители Татарстана чаще всего регистрировали бизнес в сферах розничной и оптовой торговли, стройки, операций с недвижимым имуществом, перевозки пассажиров и грузов, общепита, персональных услуг, оптовой и розничной торговли автомобилями и мотоциклами, а также их ремонта и разработки программного обеспечения.
Татарстанские мужчины открывают свой бизнес чаще, чем представительницы прекрасного пола, при этом все больше предпринимателей республики предпочитают вести дела с использованием электронных сервисов.
В первые шесть месяцев 2024 года жители Татарстана чаще всего открывали новый бизнес в сфере «торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет».
Суммарно почти половина новых бизнесов в республике была запущена людьми в возрасте 36—55 лет — 46%, а также жителями региона до 35 — те же 46%, и 8% — предпринимателями старше 56 лет.
В ходе исследования была изучена динамика регистраций ИП и ООО в Татарстане через свой онлайн-сервис «Деловой среды» «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета» в 2024 году, где на долю ИП пришлось 85%, ООО — 15%.
Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:
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