В ряде домов Приволжского района отключат воду с 17 по 18 августа

Фото: Динар Фатыхов

С 17 августа до 18 августа в Приволжском районе будет временно прекращена подача воды по нескольким адресам. Отключение связано с подключением объекта по улице Модельной, 2б, к централизованным сетям водоснабжения. Об этом сообщает казанский «Водоканал» в телеграм-канале.

Без воды останутся жители следующих улиц:

Актайская, 1а, 2;

Задне-Мостовая, 1, 2, 3, 3а, 4, 6, 8, 57;

Модельная, 6, 2а, 2б, 3/64 корп. 1; 3 корп. 1; 3 корп. 2/64 корп. 2; 4а, 4б, 6а; 7 корп. 1;

Мостовая, 45, 45б, 49, 51а, 51б, 55, 57а, 59, 61, 61 ст. 1, 61б, 63;

Поперечно-Мостовая, д. 13;

Техническая, 64 корп. 1/3; 64 корп. 2/3 корп. 2; 64а.

Кроме того, отключение водоснабжения коснется и жителей Вахитовского района. Часть домов в Вахитовском районе Казани на сутки останутся без воды с 15 по 16 августа.



Анастасия Фартыгина