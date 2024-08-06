Несколько домов в Вахитовском районе Казани на сутки останутся без водоснабжения

Фото: Динар Фатыхов

Часть домов в Вахитовском районе Казани на сутки останутся без водоснабжения. Это связано с работами по подключению переложенного участка водопровода по улице Т. Гиззата к централизованным сетям водоснабжения, сообщает пресс-служба казанского «Водоканала».

Подача воды с 9.00 15 августа до 9.00 16 августа будет отключена по адресам:

улица Т. Гиззата, 7/17, 7а, 10, 10, к. 1, 14, 16;

улица Московская, 36/5, 42, к. 4, 42, к. 5;

улица Г. Исхаки, 8, 15, 8а, 13, 17/7;

улица Б. Шахиди, 9, 9а, 9в, 11.

Напомним, в Казани без водоснабжения также останется часть домов Кировского района. Это связано с работами по подключению участка водопровода по улице Затонской. Отключение воды произойдет с 9.00 8 августа до 9.00 9 августа.

Разиль Самигуллин