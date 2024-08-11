Уроженец Дагестана, представляющий Бахрейн, завоевал золото Олимпиады в вольной борьбе
21-летний борец вольного стиля Ахмед Тажудинов, выступающий за Бахрейн, стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 97 кг. В финальной схватке он победил грузина Гиви Мачарашвили.
В схватках за бронзу еще один уроженец Дагестана, представляющий Азербайджан, Магомедхан Магомедов победил украинца Мурази Мчедлидзе. Иранец Амир Али Азарпира оказался сильнее чемпиона Игр-2016 американца Кайла Снайдера.
В прошлом году он стал чемпионом мира. Борец тренируется в школе Абдулрашида Садулаева. За Бахрейн выступает с 2022 года. Своей победой Тажудинов принес Бахрейну первую медаль Олимпиады, завоеванную не в легкой атлетике.
Напомним, что российские борцы отказались ехать на Олимпиаду из-за недопуска лидеров сборной.
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