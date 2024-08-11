В Татарстане объявили штормовое предупреждение: ожидаются дожди, ливни и грозы

Фото: Максим Платонов

Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение в связи с комплексом метеорологических явлений.

Ночью и днем 12 августа на территории республики и в Казани местами ожидаются сильные дожди и ливни, грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с, а днем локально — до 24 м/с. В отдельных районах возможен град.

Последний раз штормовое предупреждение объявляли 10 августа. Тогда на территории республики и в Казани ожидались грозы, шквалистый ветер со скоростью до 15—20 м/с, а местами порывы достигали 24 м/с.