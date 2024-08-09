В ночь на 10 августа синоптики Татарстана прогнозируют сильные дожди, ливни и грозы

Фото: Дарья Пинегина

Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение. Вечером 9 августа, ночью и днем 10 августа на территории республики и в Казани местами ожидаются сильные дожди и ливни. Также возможны грозы с кратковременными усилениями ветра до 15–20 м/с, локально — град.



Последний раз штормовое предупреждение объявляли 30 июля. Тогда на территории республики и в Казани ожидались грозы, шквалистый ветер со скоростью до 15–20 м/с, а местами порывы достигали 24 м/с.

Рената Валеева