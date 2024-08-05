В Татарстане Следком взял на контроль проверку по нарушению прав инвалидов

Фото: Ирина Плотникова

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению жительницы Татарстана, которая сообщила о нарушении прав своей 84-летней матери, передвигающейся на инвалидной коляске, сообщает комитет в своем телеграм-канале.

Женщина пожаловалась, что ее мать лишена возможности выходить на улицу из-за отсутствия пандуса в подъезде их многоэтажного дома. В доме также проживает другой инвалид-колясочник. Несмотря на многочисленные обращения в компетентные органы, ситуация не изменилась.

В связи с этим Следком по республике начал процессуальную проверку. Бастрыкин поручил руководителю комитета Валерию Липскому представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

Кроме того, Следственное управление Татарстана возбудило уголовное дело в отношении руководителя ООО «Айр-Групп». Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 139 млн рублей.



Анастасия Фартыгина